Ukrayna’da Zaharçenko’nun cenaze törenine yüzbinler katıldı

Ukrayna’da ayrılıkçı lider Zaharçenko’nun cenaze töreni için büyük bir kalabalık toplandı. Rusya’dan gelen açıklamalarda, Zaharçenko’nun öldürülmesi ile bölgede barış sürecinin tehlikeye atıldığına işaret edildi.

Doğu Ukrayna’da Rusya yanlısı ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko’nun ölümü Moskova tarafından “bir provokasyon” olarak nitelendirilirken, cenaze törenine yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bildirildi. Tek taraflı bağımsızlık ilan eden ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan “Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak adlandırılan yönetimin lideri Zaharçenko’nun bayrağa sarılı cenazesinin Donetsk’teki bir tiyatro binasına konduğu belirtildi.

42 yaşında hayatını kaybeden Zaharçenko ile vedalaşmak isteyen binlerce kişinin, tabutun önünde kuyruk oluşturduğu, çok sayıda kişinin ağladığı aktarıldı. Donetsk Belediyesi’nden verilen bilgilere göre, cenazenin toprağa verilmek üzere mezarlığa taşınmasına yaklaşık 100 bin kişi eşlik etti. Kentte, Zaharçenko’nun fotoğrafı ile birlikte üzerinde “Bir Anavatanımız Var-Rusya” yazılı afişlerin asıldığı aktarıldı.

Cenaze törenine katılanlar arasında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan Güney Osetya’nın lideri Anatoli Bibilov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak adlandırılan yönetimin eski lideri Aleksander Boroday, Rus aşırı milliyetçi motosiklet klübü “Gece Kurtları”nın üyeleri de bulunuyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaharçenko’nun öldürülmesinin ardından Cuma günü bir taziye mesajı yayınlamıştı.