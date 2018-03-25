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Ünlü hava durumu sunucusundan şok itiraf: Sokağa çıkmaya korkuyorum

Samimi tavırları ve fiziğiyle dikkatleri sadece ülkesi Arjantin'de değil tüm dünyada duyuran hava durumu spikeri Sol Perez, şok edici açıklamalarda bulunarak, kadına şiddetin ve tacizin her yerde olabileceğini gözler önüne serdi. Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki sunucu, "İş yerimde tacize uğradığım için işi bıraktım" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:28 25 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlü hava durumu sunucusundan şok itiraf: Sokağa çıkmaya korkuyorum
Samimi tavırları ve fiziğiyle dikkatleri sadece ülkesi Arjantin'de değil tüm dünyada duyuran hava durumu spikeri Sol Perez, şok edici açıklamalarda bulunarak, kadına şiddetin ve tacizin her yerde olabileceğini gözler önüne serdi. Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki sunucu, "İş yerimde tacize uğradığım için işi bıraktım" dedi.

Dünyaca ünlü hava durumu spikeri Sol Perez, kadına şiddetin ne denli büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, “İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım” dedi.

sollopezz-instagram

24 yaşındaki Perez, “Kamuya açık yerlerde dolaşmaktan çekiniyorum. Hatta bazen sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi.

solperez-instagram

Perez, “Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona ‘Ama buna baksana nasıl giyinmiş’ dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez” dedi.

Son güncelleme: android-time 10:3325.03.2018
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