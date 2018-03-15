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YouTube şakasında sevgilisini vurmuştu… Cezası belli oldu

ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

android-time 15:09 15 Mart 2018
Haberler Dünya
YouTube şakasında sevgilisini vurmuştu… Cezası belli oldu
ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017’de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz’e 30 santimetre mesafeden ateş açmıştı.

Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü.

Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu.

Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı.

Perez mesaında, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil" yazmıştı.

Perez mesaında, “Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil” yazmıştı.

Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz’e karşı Perez’in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.

Perez, olayın ardından 911’i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti.

Davaya bakan savcı James Brue, “aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını” söyledi.

Son güncelleme: android-time 15:1015.03.2018
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