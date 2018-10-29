KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli mi?

Üniversite öğrencileri KYK burs başvuru sürecini tamamladı şimdi gözler Yurtkur'dan gelecek burs sonuçları açıklamasında. KYK burs sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki burs sonuçları için tarih belli mi? Geçtiğimiz senelerin sonuçları göz önüne alınırsa, bu sene KYK burs başvuru sonuçlarının kasımın ilk yarısında açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürecine girildi. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması uzun sürmesi beklenmiyor. KYK burs başvuru sonuçlarını bekleyen tüm öğrencilerin gözü kulağı kyk.gov.tr ve yutkur.gsb.gov.tr adresinden gelecek haberlerde… KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fakat, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının il yarısında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir. BURS VE KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR? Öğrenim kredisi kesilme sebepleri: Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması,

Kesin hükümle mahkum olması. Bursun kesilme sebepleri: Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması. KYK BURS VE KREDİ ARASINDA FARKLAR NE? Karşılıksız olarak verilen KYK bursları aynı zamanda Başbakanlık Bursu adıyla da anılmaktadır. Öğrenim Kredisi ise öğrencilere eğitim süresince verilen, eğitim süresi bittikten sonra belirli düzende geri alınan borç paradır.

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