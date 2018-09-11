2018 Liseler ne zaman açılacak?

Öğrenciler son günlerde internet üzerinden okulllar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihini duyurdu. Bazı öğrenciler uyum haftası sayesinde okula daha erken başlayıp yeni eğitim hayatlarına uyum sağlamaya çalışacak. Peki okullar ne zaman açılacak? Liseler açıldı mı? İşte ayrıntılar...

2018 yılında uyum haftası nedeniyle bazı öğrenciler 10 Eylül Pazartesi okula başladı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri için dün okullar açıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde 17 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarının 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni eğitim-öğretim yılı hakkında şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Milli eğitim bakanımızın sunumu oldu. Yeni dönemle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Güvenlik noktasında, bütün öğrencilerimizin huzur içinde yeni eğitim yılına başlaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasında görevlendirme yapıldı. Gerekli bütün tedbirler alındı. Bu uygulamaları da hep birlikte göreceğiz. Pazartesi yeni güvenlik önlemlerini göreceğiz. Bunun yanında yine Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında 60 bin temizlik, 20 bin de sivil güvenlik görevlisinin görevlendirilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.”