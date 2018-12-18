2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru tarihi belli oldu!

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvurularını ne zaman yapılacağı sorusu yanıt buldu. İşte memur adaylarının beklediği KPPS başvuru tarihleri...

Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday KPSS’ye hazırlanıyor. Lisans, önlisans veya lise mezunları KPSS başvuruları için gün sayıyor. KPSS tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi ve meraklar sona erdi. Milyonların büyük bir merakla beklediği başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Peki KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı



Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.