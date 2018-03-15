3 yeni tıp fakültesi kuruldu

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karara göre, üç yeni tıp fakültesi kuruldu, bir mühendislik fakültesi kapatıldı.

Resmi Gazete'nin bugün sayısında yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar”a göre, üç yeni tıp fakültesi kurulurken, bir mühendislik fakültesi kapatıldı.

Buna göre, Atılım Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi rektörlüklerine bağlı olarak tıp fakülteleri kuruldu. Diğer yandan, Lokman Hekim Üniversitesi Mühendislik fakültesi kapatıldı.