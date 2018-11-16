ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM’den ALES sınavı hakkında bilgi!

ALES'e kısa bir süre kala sınava girecekler "ALES saat kaçta" sorusunun yanıtı araştırıyor. ALES giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair ÖSYM'den saat uyarısı geldi. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ÖSYM’nin sınav hakkında yaptığı hatırlatmalar...

ÖSYM tarafından yapılacak ALES/3 (Sonbahar Dönemi) 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES’e girecek olan adayların giriş yerlerinin araştırdığı bugünlerde ÖSYM sınav binalarına girişle ilgili hatırlatmada bulundu. Buna göre, adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

ÖSYM ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

18 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES/3 sınavı 10:15’te başlayacak.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacak.