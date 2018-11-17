ALES sınav giriş belgesi ve sınav yerleri: ALES kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından yapılan ALES/3 için artık saatler kaldı... Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak ve kaç saat sürecek? ALES sınav giriş belgeleri ve ALES sınav giriş yerleri de merak edilen sorular arasında. ÖSYM'nin düzenlediği yüksek katılımlı sınavlardan olan ALES hakkında detaylar ve son uyarılar...

ALES sınav giriş yerleri ve ALES sınav giriş saati günün merak edilen konuları arasında. “ALES saat kaçta” sorusunun yanıtı araştırıyor. ALES giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair ÖSYM’den saat uyarısı geldi. ÖSYM sınava girecek adaylara saat uyarısında bulundu.

ALES İÇİN ÖSYM’DEN UYARI

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 18 Kasım Pazar günü yapılacak 2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi’ne ilişkin hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Duyuruda ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği de anımsatıldı.

ALES/3 sınavı 10:15’te başlayacak.

ÖSYM ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ALES TAKVİMİ

2019 ALES tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre;

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs’ta açıklanacak.

22 Eylül’de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2’nin sonuçları 17 Ekim’de, 17 Kasım’da düzenlenecek 2019-ALES/3’ün sonuçları da 12 Aralık’ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart’ta, 2019-YDS/2 8 Eylül’de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık’ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.