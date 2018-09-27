AÖF kayıt yenilemeleri başladı! 2018 AÖF kayıt yenilemeler nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme tarihleri geldi. Yeni dönemin başlamasına kısa bir zaman kala AÖF kayıt yenilemeleri nasıl yapılır merak ediliyor. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti nereye yatacak?

AÖF kayıt yenilemeleri işlemleri üniversite eğitiminin dışarıdan almak isteyenler için büyük önem taşıyor. 12 gün sürecek olan AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim tarihinde son bulacak. İşte AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler…

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

ÜCRETLER NASIL YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.