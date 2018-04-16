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AÖF’de vizeler tamamlandı! AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? Gözler Anadolu Üni’de…

AÖF vize sınavlarında ter döken öğrenciler AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖF öğrencilerinin büyük bir ilgiyle beklediği AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF sınavlarına giren Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri sınav heyecanını yaşıyor ve sınavdan sonra hepsi sınavlarının nasıl geçtiğini tespit etmeye çalışıyor. İşte merak edilenler...

android-time 08:03 16 Nisan 2018
Haberler Eğitim
AÖF’de vizeler tamamlandı! AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? Gözler Anadolu Üni’de…
AÖF vize sınavlarında ter döken öğrenciler AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖF öğrencilerinin büyük bir ilgiyle beklediği AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF sınavlarına giren Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri sınav heyecanını yaşıyor ve sınavdan sonra hepsi sınavlarının nasıl geçtiğini tespit etmeye çalışıyor. İşte merak edilenler...

Sınavın bitmesi ile birlikte öğrencilerin aklındaki tek soru AÖF soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığı oldu.  Peki AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Resmi sonuçlardan önce AÖF sınav puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyan AÖF soru ve cevapları yayınlanma tarihi belli oldu mu? İşte Bu hafta sonu gerçekleşen AÖF sınavları hakkında merak edilen detaylar…

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavlarının ardından soru ve cevapların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SORU VE CEVAPLAR

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÇIKÖĞRETİM’DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir

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