AÖL sınav giriş yeri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Açık Öğretim Lisesi sınavı saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından heyecanla beklenen AÖL sınav giriş yerleri belli oldu. MEB AÖL sınav giriş belgeleri olamadan sınavlara katılamayacak öğrenciler sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır araştırıyor. Haberimizde bulanan linkten AÖL sınav giriş yerlerinizi ve sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz. Peki sınav saat kaçta başlayacak?

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyen öğrenciler için sınav günü yaklaştı. MEB, AÖL sınav giriş yerlerini öğrenciler ile paylaştı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir. İşte AÖL sınavlarını saati..

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

MEB tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.” denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?



AÖL SINAVINA NELERİ GÖTÜRMEK GEREKİYOR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.