AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açık lise öğrencilerinin sınav bekleyişi…

Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklamayla AÖL sınavlarında tarih değişikliği yapılmıştı. Açık lise sınavlarının güncellenen tarihi merak edilirken MEB'den şimdi AÖL sınav yerleri açıklaması bekleniyor. İşte yaklaşan AÖL sınavlarıyla ilgili merak edilenler...

AÖL sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla gözler AÖL 2. Dönem Sınavı tarihine çevrildi. Açıköğretim Lisesi AÖL 2018 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenecek Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerinin değişmesinin ardından öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavı, AÖL iş takviminde 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat, 2. dönem AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. 31 Mart’ta 1. oturum 9.30, ikinci oturum ise 14.00’da başlayacak. 1 Nisan’da yapılacak 3. oturum aynı gün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15' te yapılacağı için 14.00’de yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala, öğrenciler sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. 31 Mart- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖL sınav giriş yerlerinin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.