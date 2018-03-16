BİLSEM açıklandı mı? BİLSEM’de sonuçlar heyecan yarattı, gözler MEB’de…

Ertelenen BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. BİLSEM sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler, 2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sonuçlarını merakla bekleniyor. BİLSEM sonuçlarının tam olarak saat kaçta açıklanacağı tam olarak belli olmasa da, sabahın ilk saatlerinden itibaren BİLSEM sınav sonuçları internet üzerinde araştırılmaya başlandı...

Öğrenciler ve veliler heyecan içinde Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu beklerken geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla BİLSEM sonuçlarının ertelendiği duyurulmuştu. Ertelenen BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak, BİLSEM sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM TAM OLARAK NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 – 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan “gözlem formu” listesiyle aday gösterilmektedir.



BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem'lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem' de, öğlenci ise sabah Bilsem' de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.