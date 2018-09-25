Bugün başladı! AÖF kayıt yenilemeler nasıl yapılacak? İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme detayları…

AÖF bünyesinde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler için Anadolu Üniversitesi'nden kayıt yenileme işlemleri için tarih geldi. AÖF kayıt yenilemeleri dün başlayacaktı fakat Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme dönemi geldi. Öğrenciler ücretlerini yatıracak ve Açıköğretim Fakültesi kayıt yenilemelerini gerçekleştirecekler. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve işlemlerine dair merak edilen ayrıntılar ve güncel açıklama…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ DEĞİŞTİ

2018-2019 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde birçok bölümün ders programı yenilendi. 17 lisans ve 12 önlisansın programlarında 353 ders intibakı yapıldı. Programlardaki güncellemeler bazı derslerin döneminin değişmesi, kaldırılması ya da yeni ders olarak eklenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu değişikliklerle yapılan ders intibaklarının bilgi işlem ortamında teknik işlemlerinin devam etmesi nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme bölümünden 25 Eylül 2018 Salı günü başlayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

İNTERNETTEN BAŞVURU YETMİYOR!

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.