DGS tercih sonuçları ne zaman? DGS tercihlerinde sonuç bekleyişi…

DGS tercihleri başladı ve tamamlandı. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilen DGS tercihleri ne zaman açıklanacak soursu birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihlerinin son günü geldi ve geçti öğrenciler şimdi DGS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih kılavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerinin sonuçlarını bekleyecek, işte merak edilen detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçlarının, tercihlerin bitiminden itibaren 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. Haberimizin devamında DGS ile ilgili detayları bulabilirsiniz….

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim program

larına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim

programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.