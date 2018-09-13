DGS tercihlerinde son gün geliyor! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Önlisans programlarından lisans programlarına dahil olmak isteyen adayların DGS tercihleri hız kesmeden sürüyor. DGS tercihlerinin son günü için kısa bir süre kaldı ve öğrenciler şimdi DGS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih kılavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerini tamamlayacak, işte merak edilen detaylar...

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılan DGS tercihleri yarın sonlanacak. Dikey Geçiş Sınavı’na dair resmi veriler kurumun resmi web sayfasında yayımlanırken, dört yıllık üniversite programlarına girmek isteyen öğrenciler ve mezunlar için ÖSYM’den Tablo 2 uyarısı yapıldı. BAŞVURULAR TERCİH SÜRESİ İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. TABLO 2 VE ÖZEL KOŞULLAR UYARILARI Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. DGS TERCİH SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI? DGS tercih sonuçları geçtiğimiz sene 2 Ekim tarihinde açıklandı. DGS tercih sonuçlarının yine Eylül sonu Ekim başı dolaylarında açıklanması bekleniyor. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.