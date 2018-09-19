EBA giriş ekranı: EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Ekim ayında başlayacak. Öğrenciler kurs başvurusunu Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapacak. E-kurs başvurusu ise 23 Eylül'de sona erecek. Peki EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) başvuruları başladı, öğrenciler başvurularını 23 Eylül tarihine kadar yapabilecek. İsteyenler EBA giriş ekranından ya da E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?

EBA KURS BAŞVURU EKRANI TIKLA BAŞVUR

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.

Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğrenciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.

Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek.

İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.

Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek.

Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz.

Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.