En çok devamsızlık meslek ve imam hatip liselerinde!

MEB’in verilerine göre, en çok devamsızlık yapan öğrenciler meslek ve imam hatip lisesi öğrencileri. Uzmanlara göre, bunun nedeni öğrencilerin tercih etmediği liselere yerleşmeleri. Çözüm ise elbette öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleştirilmelerini sağlamak…

MEB 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'na göre, 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı genel ortaöğretimde yüzde 29.95, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 30.96, mesleki ve teknik liselerinde ise yüzde 39.81 gerçekleşti. Bununla birlikte, son yıllarda mesleki ve teknik ile imam hatip liselerinin sayısı artıyor. Uzmanlar, lise geçiş sınavında başarılı olamayan öğrencilerin tercih etmedikleri liseye yerleştirildiğini, bu nedenle okuldan uzaklaşma yaşandığını kaydetti.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğrencilerin ve velilerin öncelikli tercihlerinin, fen ve Anadolu liseleri olmasına rağmen okullaşma politikasının bu doğrultuda gerçekleşmemesi nedeniyle öğrencilerin meslek ve imam hatip liselerine yerleşmesinin fiili bir zorunluluk haline dönüştüğünü söyledi. Aytekin, “Zorunluluk üzerinden liselere yerleşme hali ise öğrencilerde okulla aidiyet duygusu yitirmesine neden oluyor ve devamsızlıkları artıyor. Meslek liselerinin teknik bölümlerinin tercih yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin birincil tercihi olan akademik eğitim veren fen liseleri ve Anadolu liseleri yerine meslek liseleri ve imam hatip liselerinin sayısının arttırılmasına dönük eğitim politikaları MEB tarafından hızlı bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor” diye konuştu.

Öğrencilerin akademik lise tercihlerinde pansiyonlu lise oranlarına bakıldığında da net bir tablonun ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, “Meslek ve imam hatip liselerinin pansiyonlarında kalan öğrenci toplamından daha fazla öğrenci akademik eğitim veren liseleri tercih ediyor. Pansiyonlu meslek liselerinin kontenjanlarının ancak yarısı, imam hatip liselerinin kontenjanlarının ise yalnızca 1/3’i dolu” dedi.

Meslek ve imam hatip lisesi öncelikli okullaşma politikasından vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Aydoğan, şunları söyledi: “Toplumun tüm kesimleri için akademik, bilimsel eğitimi esas alan okul tercihleri birincil sıradadır. Bir ülkenin geleceğini inşa edecek olan okullaşma politikası da akademik ve bilimsel eğitim merkezli olmalı. Öğrencilerin, velilerin ve memleketin ihtiyaçlarını, taleplerini yok sayan bir eğitim sistemi ile bir gelecek inşa edilemez.”

İSTEMEDİKLERİ OKULA GİTMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Eğitimci-Yazar İlhan Sevin, meslek ve imam hatip liselerindeki devamsızlığın nedenini şöyle açıkladı: “Üst akademik başarıya sahip öğrenciler, puan avantajı ile hedefledikleri ve arzuladıkları okullara yerleşebiliyorlar. Böyle olunca da öğrenciler okullarına severek devam ediyorlar. Diğer taraftan liseye geçiş sınavında başarılı olamayan öğrenciler var ki, bu öğrenciler, puanlarına göre çoğu zaman istemedikleri okullara gitmek zorunda kalıyorlar. Bu okullar da Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri başta olmak üzere tabela Anadolu liseleri. Böyle olunca da bu gruptaki öğrencilerin büyük bir kısmının okula devam konusunda ki motivasyonları düşük oluyor.”

ÇÖZÜM NEDİR?

Sevin, çözüm olarak şunları söyledi: “Ortaokuldan liseye geçişte öğrencilerin, mümkün olduğunca yeteneklerine ve hedeflerine uygun yani istedikleri lise türlerine yönelmelerini sağlamak. Ve en önemlisi okul iklimi içinde yer alan unsurları yani öğrenme ortamını, müfredatı daha eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Kısacası okullarımızı, öğrencilerin bir an önce kurtulmak istedikleri ortam olmaktan çıkartıp okulda daha çok vakit geçirebilecekleri ortamlar haline dönüştürmemiz gerekiyor.”

MESLEK EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİMDEN SONRA OLMALI

Meslek Eğitim Uzmanı Ahmet Güngör, meslek lisesi program süresinin ergenlik dönemi için çok uzun olduğunu belirterek, “Haftada 45 saat, günde yaklaşık 10 ders saati, gençlerde ciddi bir yorgunluğa ve maalesef bıkkınlık yaratıyor. Ayrıca bilgi altyapısı öğrenciyi eğitim iletişiminden uzaklaştırıyor. 9. sınıfta alan seçimi yapmadığı için okul bağlarının zayıf olması, 10. sınıfta alan ortak dersleri ile mesleği tanıma, 11. sınıfta yoğun meslek dersleri gibi her yıl öğrenciyi şaşırtan pedogojik olarak desteklemeyen, ergenlik gerçekleri ile uyuşmayan bir yapı öğrenciyi motive etmiyor ve öğrenci uzaklaşıyor. Meslek eğitimi gelişmiş ve eğitim düzeyi yüksek ülkelerde olduğu gibi ortaöğretimden sonra olmalı.”