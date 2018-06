ÖSYM İSG sınav sonuçlarını açıkladı mı? ÖSYM’nin ilan ettiği İSG sonuç günü geldi…

ÖSYM tarafından sınav takviminde bugün açıklanacağı belirtilern İSG 1. dönem sınavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. İşte İSG 1. dönem sınavı sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

İSG sonuçları merakla beklenirken İSG sınavına giren adaylar sık sık ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemini kontrol ederek İSG sınav sonuçarının açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sonuçları için umut ve heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Henüz ÖSYM, İSG sınav sonuçlarını açıklamasa da bugün içinde açıklaması bekleniyor.

ÖSYM İSG 1. dönem sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

İSG 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

İSG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

SINAV SONUÇLARI SADECE ÖSYM TARAFINDAN DUYURULACAK

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.