MEBBİS GİRİŞ SAYFASI: Öğretmenler MEBBİS’de hangi işlemleri yapabiliyor?

mebbis.meb.gov.tr adresi ile öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) sayfasına ulaşabiliyor. Online sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılıyor. İşte MEBBİS giriş sayfası...

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS üzerinden öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabiliyor. MEBBİS ile e-yatırım işlemleri, personel işlemler, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri, evrak işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İşte MEBBİS giriş ekranı…

MEBBİS’E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

mebbis.meb.gov.tr adresini tarayıcınızın adres çubuğu alanına yazın ya da aşağıdaki linkten direkt MEBBİS giriş sayfasına geçiş yapın

Şifre ve kullanıcı adınızı girin. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEBBİS MODÜLLERİ

– Devlet Kurumları Modülü

– Denetim Planlama Modülü

– Kitap Seçim Modülü

– Sosyal Tesisler Modülü

– Kurum Standartları Modülü

– MEİS Modülü