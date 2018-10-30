ÖSYM AİS: KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kamu personeli olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'ye girmek gerekiyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylara farklı oturumlarda sınav düzenleniyor. Ön lisans mezunları için KPSS, 4 Kasım tarihinde yapılacak. ÖSYM KPSS Ön lisans sınav giriş yerlerini açıkladı. İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranına giriş...

ÖSYM, 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamladı. ÖSYM AİS sistemine giren memur adayları TC kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile KPSS sınav giriş belgesini edinebilecek.

ÖSYM AİS KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA ÖĞREN

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmıyor. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle giremiyor. Öte yandan nüfus cüzdanı ile ilgili sorun yaşayanlar için hafta sonları nüfus daireleri genellikle açık tutuluyor.

Adayların sınav giriş yerlerini öğrendikten sonra ilgili adresi ziyaret etmeleri, sınav günü yaşanabilecek olası aksiliklere karşı önlem alabilmeleri için öneriliyor. Sınava girerken nüfus cüzdanınızı ve sınav giriş belgesinizi yanınızda götürmeyi unutmayın.