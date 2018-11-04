KPSS önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS önlisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınavı oturumu gerçekleşti. ÖSYM'nin sonuçları açıklamasından önce puanını hesaplamak isteyen adaylar, KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak ediyor. ÖSYM 2018 KPSS Önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte, KPSS Önlisans sonuçlar, sorular, cevaplar hakkında detaylı bilgiler...

KPSS 2018 önlisans sonuçları açıklanmadan önce puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek soru ve cevap anahtarı açıklaması bekliyor. Puanlarını hesaplamak isteyen adaylar için ÖSYM sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı duyurmadı. KPSS önlisans sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre, KPSS Ön Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından önlisans soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönemde gerçekleştirilen sınavlardan bir hafta kadar sonra KPSS soru ve cevapları yayınlanmıştı. Buna göre, 2018 KPSS Önlisans soruları ve cevaplarının 5-9 Kasım tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans , ön lisans ve ortaöğretim me zunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koş ulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz an cak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM’ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.