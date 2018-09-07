Özel okul teşvik sonuçları açıklandı! HEMEN TIKLA ÖĞREN!

2018 Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı! Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği özel okul teşvik sonuçlarını bugün açıkladı. İşte özel okul teşvik sonuçlarına göre verilecek destek ve e-Okul MEBBİS sorgulama ekranı...

2018 özel okul teşvik sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. MEB “”5580 sayılı kanun kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği uygulama e-kılavuzu 2018” yayımladı. İşte 2018 özel okul teşvik sonuçları…

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TERCİH İŞLEMLERİ KLAVUZU

Özel okul teşvik sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih işlemleri başlıyor… Öğrenciler ve veliler tercihlerini http://www.meb.gov.tr adresinden yapabilecek.

ÖĞRENCİLER NE KADAR DESTEK ALACAK?

Okul öncesi 6 bin öğrenciye MEB 3.060,00 TL destek verecek. 15 bin ilkokul öğrencisine 3.680,00 Türk Lirası, 15 bin ortaokul öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası, 15 bin ortaöğretim öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası ve 24 bin temel lisede okuyan öğrenciye 3.680,00 Türk Lirası destek verecek. Destekten yararlanan öğrenci sayısı 75 bin.