Tıkla sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgula! MEB mülakat yerlerini açıkladı!

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularını tamamlayanlar, mülakat yerlerinini açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıkladı. Haberimizde bulunan linkten 2018 mülakat yerlerini sorgulayabilirsiniz.

MEB, 20 bin saözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 8 Mart’ta tamamlanmıştı. Adaylar mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini resmi sitesi üzerinden duyrudu. Nerede mülakata gireceğini kontrol etmek isteyenler aşağıda buluna link ile mülakat yerlerini kolayca sorgulayabilir. İşte mülakat tarihi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecanla sözlü mülakat sınavına katılacakları yeri bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinizi aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULA!

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.