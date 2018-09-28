Ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Ek tercih sonuçları nasıl sorgulanacak?

YKS (Yükseöğretim Kurumları Sınavı) ek tercih süreci tamamlandı ve ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten YKS ek tercih sonuçları sorgulanabilir.

ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayanlar için YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS ek tercih sonuçları günlerdir öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. İşte sonuçlar ve detaylar…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI



ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

3-7 Eylül tarihlerinde başlayacak olan üniversite kayıt işlemleri, internet üzerinden ise 3-5 Eylül tarihlerinde alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.