ÖSYM YKS ek tercih sonrası kayıt tarihlerini duyurdu! YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonrası istedikleri bölüme yerleşemeyenler için ikinci şans olan ek yerleştirme tercihleri tamamlandı. Şimdi gözler ek yerleştirme sonuçlarında. ÖSYM ek yerleştirme sonrası kayıt tarihlerini duyurdu. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ek tercih detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Öğrenciler boş kontenjanlar arasında tercih yaparak ek yerleştirme şansını değerlendirdiler. Şimdi sıra ÖSYM’den gelecek ek yerleştirme sonuçlarında.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ek yerleştirme sonrası üniversite kayıtlarının 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Kayıt tarihleri yaklaştığı için sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.



KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

24 TERCİH HAKKI VAR

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Öte yandan genel yerleştirme işlemi sonunda bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapabilirsiniz. Tercih işleminizi yaptıktan sonra süresi içinde ek yerleştirme ücretini yatırarak tercih işleminizi tamamlayınız ve “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.