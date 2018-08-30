YKS tercih sonuçları için de bir sürpriz olacak mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM dün bir sürpriz yaparak kamu personeli seçme sınavını beklenenden erken açıkladı. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını da sürpriz şekilde erken açıklama ihtimali olabilir mi sorusu gündem geldi. Peki ÖSYM YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Merakla beklenen sonuçların erken açıklanma ihtimali var mı? İşte ayrıntılar...

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran üniversite adayları ÖSYM’den bir sürpriz açıklama olaması ihtimali üzerinde de duruyor. ÖSYM’nin YKS sonuçlarını 31 Ağustos’ta yani yarın açıklaması bekleniyor. 30 Ağustos yani bugün resmi tatil olduğu için YKS sonuçlarının açıklanma ihtimali düşük görülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARININ ARDINDAN KAYIT TELAŞI BAŞLAYACAK

Hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isten öğrenciler YKS tercih sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Üniversite kayıt tarihlerinden önce hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenmek isteyenler ÖSYM resmi sitesine sıkça ziyaret ediyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

KAYITLARA KISA SÜRE KALA BU BELGELERE DİKKAT

Üniversite kayıtları 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. İşte kayıt sırasında bulundurulması gereken belgeler:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÖSYM'NİN YAYINLADIĞI ÖNEMLİ TARİHLER