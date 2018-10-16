16 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları internette en çok araştırılan konulardan biri... Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan...Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kada oldu? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar ve yatırımcılar sık sık güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın ve döviz fiyatları siyasi gelişmelerden etkileniyor. Son günlerde Türkiye ile ABD ilişkilerinin yumuşaması ve olumlu bir seyir göstermesi altının ve dövizin aşağı yönlü bir seyir izlemesini sağladı. İşte altın fiyatlarında son durum… ÇEYREK ALTIN Alış 364,7000 Satış 373,1900 YARIM ALTIN Alış 727,1100 Satış 746,3700 TAM ALTIN Alış 1.458,7800 Satış 1.488,1800 CUMHURİYET ALTINI Alış 1.513,0000 Satış 1.535,0000 GRAM ALTIN Alış 224,9851 Satış 225,2110

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