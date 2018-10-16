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16 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları internette en çok araştırılan konulardan biri... Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan...Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kada oldu? İşte ayrıntılar...

android-time 21:12 16 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
16 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları internette en çok araştırılan konulardan biri... Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan altın yatırım yapmak için en güvenli limanlardan...Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kada oldu? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar ve yatırımcılar sık sık güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın ve döviz fiyatları siyasi gelişmelerden etkileniyor. Son günlerde Türkiye ile ABD ilişkilerinin yumuşaması ve olumlu bir seyir göstermesi altının ve dövizin aşağı yönlü bir seyir izlemesini sağladı. İşte altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN

Alış 364,7000 Satış 373,1900

YARIM ALTIN

Alış 727,1100 Satış 746,3700

TAM ALTIN

Alış 1.458,7800 Satış 1.488,1800

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.513,0000 Satış 1.535,0000

GRAM ALTIN

Alış 224,9851 Satış 225,2110

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