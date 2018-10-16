16 Ekim güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaşlar ve yatırımcılar sık sık güncel altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın ve döviz fiyatları siyasi gelişmelerden etkileniyor. Son günlerde Türkiye ile ABD ilişkilerinin yumuşaması ve olumlu bir seyir göstermesi altının ve dövizin aşağı yönlü bir seyir izlemesini sağladı. İşte altın fiyatlarında son durum…
ÇEYREK ALTIN
Alış 364,7000 Satış 373,1900
YARIM ALTIN
Alış 727,1100 Satış 746,3700
TAM ALTIN
Alış 1.458,7800 Satış 1.488,1800
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.513,0000 Satış 1.535,0000
GRAM ALTIN
Alış 224,9851 Satış 225,2110
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