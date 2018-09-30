Güncel altın fiyatları: 30 Eylül’de çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri oluyor… Ülkemizde yatırım ve hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları haberimizde. İşte 30 Eylül güncel altın fiyatları...

Döviz fiyatlarındaki değişim ile son altı ayı çok hareketli geçiren çeyrek ve gram altın fiyatları gündemden düşmüyor. 30 Eylül altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün altın fiyatlarında düşüş görülmüş bunun üzerine milyonlarca vatandaş “çeyrek altın ne kadar” sorusunu aramıştı. Altına yatırım yapacak olan vatandaşlarımız için tüm detayları haberimizde derledik.

GRAM ALTIN: Gram altın bugün, 231,93 liradan alınırken, 232,03 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek, 366,31 liradan alınırken, 374,83 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Bu sabat itibariyle alış fiyatı 730,33 TL. Satış fiyatı ise 749,67 TL

TAM ALTIN: Cumartesi sabahı itibariyle alış fiyatı rakamı 1.051,77 TL

CUMHURİYET ALTINI: 1.505,00 TL'den alınırken, 1.525,00 TL'den satılıyor.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.