Son dakika! Ünlü pideci iflas etti! 75’ten fazla restoranı olan Çıtır Usta konkordatoyu geçti…

Verdiği bayiliklerle önemli bir şube sayısına ulaşan Çıtır Usta markası iflas etti. Marka adına Türkiye genelinde 75'ten fazla restoran bulunuyor. Çıtır Usta geçen mart ayında ilk konkordato ilan eden şirketler arasındaydı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan 30/11/2018 tarih ve 2018/319 esas sayılı kararı ile Çıtır Usta’nın iflasına karar verildi. Firmaya daha önce 1 yıl kesin mühlet kararı verilmişti. Ancak konkordato komiserlerin verdiği raporlar neticesinde 2 ay sonra firmaya mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Şirketin tasfiye işlemleri başlatıldı. Çıtır Usta markası, yeme içme sektöründe 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, 3 ülke, 25 şehir ve 60´dan fazla noktada pide, kebap konseptli restoranlar ile hizmet veriyor. Sahip olduğu restoranların önemli bir bölümü AVM'lerde bulunuyor.

İLK ŞUBE 2003 YILINDA AÇILDI

Çıtır Usta marka kurucusu Atilla Külekçioğlu 1993-2003 yılları arasında Almanya başta olmak üzere Avrupa nın değişik şehirlerinde gastronomide edinmiş olduğu tecrübelerini ve sektörün ihtiyaçlarını sentezleyerek Türkiye’de pide ve kebap konseptini birleştirerek markanın ilk şubesini 2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM de açtı. Kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayıldı..

HACİZLERE KARŞI KORUMAYA ALINMIŞTI

Şirketin daha önce başvurduğu konkordato sürecine ilişkin mahkeme şirketi hacizlere yönelik korumaya almış ve 3 aylık geçici mühlet vermişti.