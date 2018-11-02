Airbus Türkiye’de Sbair ile çalışacak

Airbus, helikopterlerini Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmak için Sbair ile çalışacak.

Sbair, Airbus kullanıcılarına; yerinde bakım, teknik ve gereğinde operasyonel destek de verecek.

Sbair, potansiyel helikopter kullanıcılarına, satın alım öncesinde; rota analizleri, performans hesapları ve uçuş maliyetleri konusunda bilgi vererek destek oluyor.

“AMAÇ PAZARI BÜYÜTMEK”

Airbus'ın Türkiye pazarındaki temsilcisi Sbair‘in kurucularından Mehmet Yüksel Hocaoğlu, Airbus Helikopterlerini Türkiye'de temsil etmenin yanı sıra ürünlerin satışını yapmak, satış sonrası bakım, yedek parça satışı, eğitim ve üretici-müşteri ilişkilerini düzenlemenin ilk hedefleri olduğunu belirtti.

Hocaoğlu, “Gelecekte helikopter operasyonlarını çeşitlendirmek, helitaxi, aerial work operasyonlarını yürüterek hatta sayıca yetersiz olan heliport sayısını artırarak sektörün pazar payını artıracağız” dedi.