Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Dövizli ve dövize endeksli alışveriş ve sözleşme yapılmasını yasaklayan düzenlemeye “akaryakıta endeksli” ibaresi eklendi. Taşımacılık şirketleri sözleşmeleri akaryakıt fiyatlarına endeksleyebilecek. Akaryakıt fiyatı arttıkça işin maliyeti de artacak...

Ülke içerisinde dövizli ve dövize endeksli alışveriş ve sözleşme yapılmasını yasaklayan düzenlemeye, “akaryakıta endeksli” sözleşme yapma serbestisi eklendi. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak dövize endeksleme yapılarak sözleşme imzalanması, mal alışverişi yapılması yasak. Ancak taşımacılık şirketleri bundan böyle imzalayacakları sözleşmeleri akaryakıt fiyatlarına endeksleyebilecek. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları arttıkça işin maliyeti de artacak. Bu uygulamadan başta büyük miktarlarda araç ve servis kiralayan kamu kurumları olmak üzere taşımacılık hizmeti alan herkes olumsuz etkilenecek.

DÖVİZE DEĞİL YAKITA BAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim'de değiştirdiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'i yeniden değiştirdi. Dövize olan talebi düşürmek ve döviz kurundaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla Türk vatandaşlarına döviz ve dövize endeksli sözleşme imzalama ve alışveriş yasağı getiren düzenlemede yapılan son değişiklikle ‘akaryakıta endeksli' ticaret de mevzuata girmiş oldu.

En son 6 Ekim'de çıkarılan düzenlemeyle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında imzalayacakları danışmanlık, aracılık ve taşımacılık gibi hizmet sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmalarına yasak getirilmişti. 16 Kasım'da çıkarılan yeni düzenlemeyle bu yasak taşımacılık yapan şirketler lehine ilginç bir şekilde değiştirilerek taşımacılık şirketlerine, “akaryakıt fiyatlarına endeksleme” yapılarak hizmet sözleşmesi imzalama hakkı verildi. Bu şirketlerin döviz ve dövize endeksli sözleşme yapmalarına ilişkin yasak ise aynen kaldı.

KAMUNUN YÜKÜ ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre yüz binlerce memurun işe geliş ve gidişini sağlamak üzere kamu kurumlarının şirketlerle imzaladığı personel servisi hizmet sözleşmeleri ile taşıt kiralama sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü taşımacılık sözleşmeleri dövize değil ancak akaryakıt fiyatlarına endeksli olacak. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimler sözleşme maliyetine eklenecek. Uygulama sadece kamu değil, taşımacılık sözleşmesi yapan, akaryakıt dahil araç kiralayan tüm kişi ve şirketleri de etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarına endeksleme nedeniyle kamunun taşımacılık maliyetlerinde önemli artışlar yaşanmasından endişe ediliyor.

YABANCI FUTBOLCULAR KİRAYI DÖVİZLE ÖDEYECEK

6 Ekim'de getirilen döviz yasağı düzenlemesiyle, futbolcu ve diğer sporcular dahil, Türkiye'deki yabancıların döviz veya dövize endeksli sözleşme yapmalarına izin verilmiş ancak konut satın alma ya da kiralamaları da TL ile sınırlandırılmıştı. Yeni değişiklikle döviz veya dövize endeksli gayrimenkul satın alma ve gayrimenkul kiralama yasağı, yabancılar için tümden kaldırıldı. Buna göre, özellikle Türkiye'de top koşturan sporcular dilediği konutu döviz ödeyerek ister satın alacak isterse dövizle kiralayabilecekler. Ancak sahibi oldukları konutları dövizle değil, sadece TL ile satabilecekler.

SOKAK AYDINLATMASI DA VATANDAŞTAN ÇIKACAK

Enerji Bakanlığı, parası vatandaşın ödediği vergilerden karşılanan ücretsiz sokak aydınlatma uygulamasının kapsamını genişletti. Yeni sisteme göre, bazı konut kooperatifleriyle sitelerin sokak aydınlatması devlet tarafından ücretsiz yapılacak. Bu ücret de vatandaşın vergisinden çıkacak. Enerji Bakanlığı'nın Genel Aydınlatma Tebliği'nde yaptığı değişiklikle, bakanlık bütçesine konulan ödenek ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanan ücretsiz genel aydınlatmanın kapsamı genişletildi. Buna göre, kullanıcılarından para alınmayacak genel aydınlatma kapsamına, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu ve yaya alt-üst geçitleri de eklendi.