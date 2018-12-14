Akkuyu’nun ikinci ünitesi için sınırlı çalışma izni

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), inşa halindeki Akkuyu nükleer santralinin ikinci ünitesi için sınırlı çalışma izni verdi.

Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre sınırlı çalışma iznine dayanarak ikinci ünitenin nükleer adanın güvenliği açısından önemli olan yapıları hariç, tüm yapı ve montaj çalışmalarına başlanabiliyor.

Ayrıca sınırlı çalışma izni sayesinde nükleer santralin ikinci ünitesi için de inşaat lisansı alınabilecek.

Toplam dört üniteden oluşacak Akkuyu nükleer santrali 4,800 MW elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. 20 milyar dolar yatırım gerektiren santralin ilk ünitesinin inşaat izni Nisan ayında verildi ve ilk ünitenin inşası aynı gün başladı.

REUTERS