Altın fiyatları bugüne yükselişle başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? Güncel altın fiyatları…

Atın fiyatları bugünlerde yükselişi ile ilgi odağı haline geldi. 11 Eylül 2018 altın fiyatları belli oldu. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 248,9 liradan işlem görüyor. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar gram altın fiyatları bugün kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. Uzmanlar altının aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğünden destek seviyelerini takip ediyor. Peki bugün altın kaç lira? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışta çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

11 Eylül salı günü altın fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz ay başlayan yükseliş altın fiyatları ile ilgili heyecanı arttırdı. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda sorusunun cevabı…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişlere paralel 250 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 primle 248,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 248,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını da 1.663 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.195,6 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD’de veri akışının sakin olmasının etkisiyle altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini kaydetti. Altının ons fiyatında yükselişlerin devamı için 1.197 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerektiğini bildiren Memiş, “ABD-İran arasındaki gerilim ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor. Diğer yandan İdlib, İran ve Irak gerginliği bölgede tansiyonun artmasına neden oluyor.” değerlendirmesinde bulundu. Memiş, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risklerin yükseldiğini, dolayısıyla güvenilir liman olarak altına talebin artabileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.193 doların destek, 1.203 doların ise direnç olarak takip edileceğini dile getirdi. Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, “TCMB'nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.. (AA)

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ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.