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Altın fiyatları güne nasıl başladı? 11 Ekim tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında sabah saatlerinde ufak hareketlenmeler yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1,28 azalışla dünü 230,80 liradan tamamladı. Bugün gram altın fiyatı güne 232 liradan başladı. İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

android-time 08:29 11 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 11 Ekim tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın fiyatlarında sabah saatlerinde ufak hareketlenmeler yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 1,28 azalışla dünü 230,80 liradan tamamladı. Bugün gram altın fiyatı güne 232 liradan başladı. İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları güne hafif bir yükseliş ile başladı. Dün kapanış fiyatı 376 lira olan çeyrek altının fiyatı bugün 377 lira. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün Cumhuriyet altını 1.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 322,80 liradan işlem görüyor. Yarım altın ise 754 lira.

DÜN ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRAYDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 230,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,80 liradan, bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 485 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 505 liradan, 743 liradan alınan Yarım Ziynet 753 liradan ve 371 liradan alınan Çeyrek Ziynet 376 liradan satıldı.

SALI                      ÇARŞAMBA
Alış       Satış       Alış      Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)        233,60 233,80 230,60 230,80
Cumhuriyet Ata Lira             1.539,00 1.560,00 1.520,00 1.541,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)              213,00 217,00 210,00 214,00
Lira(Tam) Ziynet                   1.504,00 1.524,00 1.485,00 1.505,00
Yarım Ziynet                         752,00 762,00 743,00 753,00
Çeyrek Ziynet                       376,00 381,00 371,00 376,00

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Son güncelleme: android-time 09:2911.10.2018
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