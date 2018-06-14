Altın fiyatlarında bugün yükselişte: 14 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

14 Haziran 2018 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün kaç lira? Perşembe günü gram altın 193,26 liradan alınırken 193,43 liradan satılıyor. İşte 14 Haziran Perşembe günü günü çeyrek altın fiyatları...

14 Haziran Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yükselişe geçen altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaç lira? Altının gramı 192– 193 lira bandındaki hareketine devam ediyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da fiyatlar ne durumda? 2017 Kasım ayında yükselişe başlayan altın fiyatları 2018 Mart ayı sonlarında rekoru gördü ve halen yükselişini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında gram altını bugün yükselişle beraber 193,26 liradan alınırken 193,43 liradan satılıyor. Çeyrek altında alış fiyatı 309,21 lira oldu, satış ise 316,26 lira…

ALTININ KİLOGRAMI DA YÜKSELDİ

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.



Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 188.950,00 1.297,20 1.063,30

En Düşük 193.000,00 1.292,00

En Yüksek 194.800,00 1.298,85

Kapanış 193.600,00 1.295,00

Ağırlıklı Ortalama 193.953,45 1.293,79

İşlem Miktarı (Kg.) 227,22 529,03

İşlem Sayısı 10 14

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 44.070.678,92 22.005.648,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 756,25

Toplam İşlem Adedi 24

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,75

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70

Altın Endeksi Değişim (%) -0,17