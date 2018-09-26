26 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın fiyatlarında güncel rakamlar…

En önemli yatırım araçlarından biri olan altında son fiyatlar merak ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bugün gram altın serbest piyasada 238 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki son durum birçok kişi tarafından merakla araştırıyor. Küçük yatırımcının da büyük yatırımcının da dikkatini çeken altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 236,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.578,00 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? İŞTE ALTIN FİYATLARI

Bugün çeyrek altın 383,43 TL üzerinden alınırken, 391,59 TL’den satılıyor. Altının gram fiyatı alış olarak 238,59 lira, satış olarak 238,68 lira dolaylarında seyrediyor. Yarım altın, alış 759,11 lira, satış 779,82 Türk Lirası. Cumhuriyet altını ise alış 1560.52 lira, satış 1580.18 liradan işlem görüyor.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD´nin önümüzdeki haftalarda İran´a uygulayacağı yeni yaptırımlar etkisiyle, 2014 yılından bu yana en yüksek düzeyine, varil başına 82 doların üzerine çıktıktan sonra 81 dolar düzeyine döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.04 artışla varil başına 81.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.17 düşüşle 72.16 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül’de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

– gümüş yüzde 0.19 artışla 14.52 dolardan,

– altın yüzde 0.06 artışla 1,205.8 dolardan,

– bakır yüzde 0.12 düşüşle 2.82 dolardan,

– platin yüzde 0.33 artışla 825.6 dolardan,

– paladyum yüzde 0.08 düşüşle 1,053 dolardan işlem görüyor.