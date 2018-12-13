Altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Aralık tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…

Serbest piyasada (13 Aralık 2018 perşembe günü) güncel altın fiyatları belli oldu. Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları dünden beri önemli bir değişim göstermedi. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215 lira oldu. Peki çeyrek altın kaç lira ne kadar oldu? İşte günün altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundan bulduğu destekle 216,1 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 primle 214,3 liradan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 215 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.436 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.246 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, Huawei’in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun serbest bırakılmasının küresel risk iştahını artırmasıyla ons altının 1.250 dolar direncini aşamadığını belirterek, teknik açıdan 1.238 doların destek, 1.250 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının bugün 210-216 lira aralığında işlem görebileceğini kaydetti.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.