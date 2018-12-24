Altının kilosu yükseldi! 24 Aralık güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yatırımcıların ve vatandaşların gözlemi altında... Altın uzmanı İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 215,40 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki güncel durum araştırılıyor. Altın uzmanı İslam Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 351,00 lira, Cumhuriyet altını 1.439,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 215,40 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları…

24 ARALIK ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ALTININ KİLOGRAMI 214 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 600 lira, en yüksek 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 214 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 773 bin 568,60 lira, işlem miktarı ise 575 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 196 bin 438,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

AA