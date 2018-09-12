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Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı

Dünya nefesini tuttu Apple'ın yeni iPhone'larını bekliyor. Cihazların resmi isimleri sızdı. Yeni cihazlar iPhoneXS, iPhoneXS Max, ve iPhone Xr olacak.

Sozcu.com.tr
android-time 16:12 12 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Dünya nefesini tuttu Apple'ın yeni iPhone'larını bekliyor. Cihazların resmi isimleri sızdı. Yeni cihazlar iPhoneXS, iPhoneXS Max, ve iPhone Xr olacak.

Apple California’daki merkezi Apple Park’ta Türkiye saati ile saat 20:00’da yeni cihazlarını tanıtacak.

All Things How isimli internet sitesinin haberine göre, Apple’ın internet sitesinin HTML sayfası incelendiğinde cihazların tanıtım sayfalarının linklerine ulaşıldı.

Ulaşılan bu linklerden apple.com/ adresinden sonra gelen uzantılarda telefonların isimlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu isimler XS, XS Max ve Xr oldu.

Fotoğraf: All Things How

Fotoğraf: All Things How

Apple’ın çıkaracağı yeni saatin isminin de Apple Watch Series 4 olacağı ifade edildi.

Son güncelleme: android-time 16:1412.09.2018
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