Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün komisyon ikinci toplantısını yaptı. Bugün yapılan toplantıdan sonra Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum" dedi. İşte 2019 asgari ücret miktarı ile ilgili gelen son haberler...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücretliler geçim mücadelelerinde bir nebze de olsa rahatlamak için tatmin edici bir zam bekliyor. Bugün yapılan toplantı sonrası konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

BUGÜN YAPILAN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER OLDU?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız.” Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, “Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK’in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum.” dedi. Türk-İş’in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, “Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz.” yanıtını verdi. Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek “Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK’in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor.” değerlendirmesini yaptı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.

SON TOPLANTI BAKANLIKTA

Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK'in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.

ʻʻ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söylemişti.

SAADET PARTİSİ: 2 BİN 400 TL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır” dedi.

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CHP: 2 BİN 200 TL

CHP'li belediyelerde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını hatırlatan CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Yeni kazandığımız CHP'li belediyelerde de 2 bin 200 TL yapacağız. Ama 1 Ocak ve Nisan arasındaki asgari ücret farkını da kendilerine ödeyeceğiz. Hiç bir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teri ile emek ile uğraşılmaz. O işçi çalışıyorsa ve alın teri döküyorsa başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

İYİ PARTİ: YÜZDE 26 ARTIŞ OLMALI

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Sayın Genel Başkanımızın da görüşü çok net. En az yüzde 26 şeklinde bir talebimiz var. Madem Cumhurbaşkanı'nın maaşında yüzde 26'lık artış var, asgari ücrette, kamu kesimi ve özel sektör de dahil olmak üzere yüzde 26'lık oranın gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz, bunda ısrarcıyız.” dedi.

İŞÇİLER: 2 BİN 800 TL

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, milyonlarca işçinin gözü ve kulağının bugün başlayan asgari ücret görüşmelerinde olduğunu belirterek, “Asgari ücret, Türkiye'de emeğiyle geçinen herkesin meselesidir. Asgari ücret civarında ücretle çalışan işçiler, Türkiye iş gücünün neredeyse yüzde 65'ini oluşturmaktadır.” dedi.

Saygılı, asgari ücretteki artışın diğer ücretleri de yukarı çektiğini ifade ederek, asgari ücretin yıllık olarak hesaplanması ve tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini savundu. İşçiler ve emekçilerin krize karşı korunmasının önemine değinen Saygılı, asgari ücretin net 2 bin 800 lira olmasını talep ettiklerini kaydetti.