Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak? Asgari ücret için bekleyiş sürüyor…

Asgari ücret için çalışanların geçim derdini azaltacak bir zam beklentisi sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası hükümet, işçi ve işveren tarafı açıklamalarda bulundu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İyi bir toplantı oldu" dedi. Asgari ücret için sendikalar kaç lira talep ediyor?

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak sorusu milyonlarca asgari ücretli tarafından büyük merakla araştırılıyor. Asgari ücret komisyonu, asgari ücret görüşmeleri için toplanıyor ve yeni yıldaki asgari ücreti belirlemeye çalışıyor. Sendikalar asgari ücret için kaç lira talep ediyor? İşte son gelişmeler…

KRİTİK YAŞAM MALİYETİ 2 BİN 338 TL ! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, “Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Irgat, bir basın mensubunun “Rakam duyabilecek miyiz?” sorusu üzerine, “Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak gerekiyor” karşılığını verdi.

TİSK: DİKKAT ETTİĞİMİZ ŞEYLERDEN BİRİ DE HÜKÜMETİMİZİN ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINI DESTEKLEMESİ



İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Koç da, toplantıda veriler üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Özellikle 2018 ve 2019 yılı karşılaştırmalarını detaylı bir şekilde incelediklerini söyleyen Koç, “Biz sadece asgari ücretle mevcut çalışanlarımızı değil, yatırımcılarımızı ve iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki hafta TÜİK'ten rapor geldikten sonra takip eden hafta oy birliği ile asgari ücretin açıklanması olacak. Dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi” diye konuştu.