Aydın Doğan: Bir medya devinin hikayesi

Türk medyasında Aydın Doğan dönemi kapandı. Doğan aralarında Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'ün de olduğu şirketler Demirören Grubu'na satıldı. Aydın Doğan Gümüşhane'den başladığı yolculuğuna bir sanayici olarak devam etmiş ardından 1979 yılında Milliyet Gazetesi'ni alarak medya patronu olmuştu. İşte Doğan'ın iş yaşamının kısa hikayesi...

Çocukluğu Gümüşhane’de geçen Aydın Doğan 15 Nisan 1936 yılında doğdu. Lise öğrenimini Erzincan’da tamamlayan Doğan üniversite eğitimine, daha sonra Marmara Üniversitesi olan İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde devam etti.

İLK ŞİRKETİNİ 1958 YILINDA KURDU

1958 yılında kendi şirketini kuran Doğan, ilk yıllarında lastik, bisiklet, radyo, ticari araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yaptı. Kurduğu Ortadoğu otomobille Sirkeci’nin tanınmış iş adamlarından biri haline geldi. 1970 yılına kadar da zahirecilik ve ecza depoculuğu ile uğraştı, 1974’ten sonra da İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 1979 yılında Milliyet gazetesini satın alarak medya sektörüne girdi. Aydın Doğan Emin Karaca’nın yazdığı Bir Medya Patronu’nun Öyküsü isimli kitapta siyasete ve basına her zaman ilgili olduğunu anlatıyor.

1999’DA ÜSTÜN HİZMET MADALYASI ALDI

Yine 1998’de ise Tokyo’da yapılan Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye’den, seçimle ilk kez Yönetim Kurulu üyeliği’ne seçilen kişi oldu. 1999 senesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirildi ve aynı yıl Girne Amerikan Üniversitesi’nden ve 2000 yılında da Ege Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldı.

2004 yılında Dünya Gazeteler Birliği (World Association of Newspapers -WAN) toplantısında seçimle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na getirilen ilk Türk oldu.

AYDIN DOĞAN VAKFI

1996 yılında Aydın Doğan Vakfı’nı kurarak, kültür, eğitim, sosyal alanlarda yapmakta olduğu hizmetlerini bir çatı altına topladı. Kendisini ve aile fertlerinin ismini taşıyan sekiz okul yaptırdı. Vakıf her yıl Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nı düzenliyor, Genç İletişimciler Yarışması ile de iletişim öğrenimi görenlere destek veriyor. Ayrıca verdiği Aydın Doğan Ödülü’yle edebiyattan müziğe, mimarlıktan sosyal bilimlere kadar çeşitli kültür ve sanat alanlarına da destek oluyor.

21 TELEVİZYON KANALINI BÜNYESİNE KATTI

Kurduğu Doğan Medya Grubu ile, Meydan, Gözcü, Son Çağrı, Posta, Hürriyet, Radikal, Fanatik, Referans ve Hürriyet Daily News gazetelerini; ayrıca Kanal D, CNN Türk’ün de içinde bulunduğu 21 televizyon kanalını bünyesine kattı. Bunların yanı sıra Petrol Ofisi şirketini de holding bünyesine katmıştı. 1998 yılında Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesini açtı. Medya Holding bünyesinde de 50’nin üzerinde şirketin sahibi.

GAZETE

1979-1998: Milliyet (Ercüment Karacan’dan satın aldı, Korkmaz Yiğit’e sattı.)

1990-2001: Meydan

1994-2018: Hürriyet (Erol Aksoy’dan satın aldı.Yıldırım Demirören’e sattı)

1995-2018: Posta (Demirören Grubu’na sattı)

1995-2018: Fanatik (Demirören Grubu’na sattı)

1996-2007: Gözcü

1996-2016: Radikal

1998-2011: Milliyet (Korkmaz Yiğit’ten satın aldı, Yıldırım Demirören’e sattı.)

2008-2011: Vatan (Yıldırım Demirören’e sattı.)

TELEVİZYON

1994-2018: Kanal D (Ayhan Şahenk’ten satın aldı. Demirören Grubu’na sattı)

1996-2018: Euro D (Yıldırım Demirören’e sattı.)

1999-2018: CNN Türk (Demirören Grubu’na sattı.)

2005-2011: Star TV (TMSF’den satın aldı, Ferit Şahenk’e sattı.)

2008-2012: TNT (Ted Turner ile ortak yapmıştır.)

2008-halen: Cartoon Network (Ted Turner ile ortak yapmaktadır.)

2011-halen: NBA TV (Ferit Şahenk’ten satın aldı.)

2012-halen: Teve2

HABER AJANSI

1999-2018: Doğan Haber Ajansı (Demirören Grubu’na sattı.)

DİJİTAL PLATFORM

2007-2018: D-Smart (Demirören Grubu’na sattı.)

2007- 2014: D-Smart Avrupa