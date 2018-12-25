Bakan Albayrak’dan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan 2019 yılı asgari ücreti ve doğalgaz ile elektriğe yapılan yüzde 10'luk indirim hakkında açıklamalarda bulundu.

2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret bugün belli oldu. Buna göre 2019 yılında asgari ücret net 2 bin 20 TL oldu. Asgari ücretin duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.

“EKONOMİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Albayrak paylaşımında, “2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/0C07DgbUL5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Aralık 2018