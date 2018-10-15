Barış Aydın: Firmalar sahte konkordato furyası başlattı

AKP Ankara Milletvekili Barış Aydın, ekonomideki sıkıntıları bahane edip mali yükümlülüklerinden kaçmak amacıyla konkordato ilan edip fırsatçılık yapan firmalar hakkında önlem alınacağını bildirdi.

Dövizdeki dalgalanma ve enflasyondaki yükselişle birlikte konkordato ilan eden firma sayısı artış gösterirken, AKP'li Barış Aydın, bu uygulamayı amacından saptıran firmalar olduğunu ve konkordato ilanlarının kısa sürede olağan dışı boyutlara ulaştığını vurguladı. Aydın yaptığı açıklamada, ‘' Piyasaların işleyişini bozan fırsatçı firmalar var. İhtiyacı olmadığı halde sırf ödemelerinden kurtulmak için bu yola başvuruyorlar, piyasayı bozarak sağlam firmaları da zora düşürüyorlar'' dedi.

SAHTE FURYA BAŞLADI

‘'Özellikle küçük ilçelerdeki mahkemelerden kolaylıkla konkordato kararları çıkarıldığına ilişkin bilgiler geliyor. Konkordato ilanları, uygulamanın amacının dışına çıkmaya başladı'' diyen Barış Aydın şunları söyledi:

‘'Mali yükümlülüklerinden kaçınan kötü niyetli bazı firmalar sahte konkordato furyası başlattı. Bazı avukatlık bürolarının firmalarla 150-200 bin liraya anlaşıp adeta anahtar teslimi konkordato kararı aldırdıkları söyleniyor. Bu yola başvuran fırsatçılar, konkordato ilanı sayısını şişirerek ekonomide kriz var algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa gerçekte mali olarak bu duruma düşen firma sayısı çok azdır. Hileli işlemler ticaret ahlakına da vicdana da uymaz. Konkordato uygulamasını istismar eden, amacından saptıran, kötüye kullanan şirketler, holdingler ve girişimciler hakkında hükümetimiz gereğini yapacak, bu istismara ve kötüye kullanıma izin vermeyecektir''