Belediye başkanı ve muhtar adayları pazar filesi dağıtıyor

Plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye en az 25 kuruştan satılmasını içeren Çevrenin Korunmasına Yönelik Kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından pazar filesi üretimi arttı. Seçimler yaklaşırken bazı muhtar ve belediye başkanı adayları vatandaşlara dağıtmak için pazar filesi siparişi veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek olması pazar filesi üretimini artırdı. Vatandaşlar yeni gelen bu kanuna hızlı ayak uyduracağa benziyor. Öyle ki belediye başkan adayları ve muhtarlar da seçim kampanyası sırasında eşantiyon olarak pazar filesi dağıtıyor.

ADAYLAR DAĞITMAK İÇİN İSTİYOR

Pazar filesi üretimi yapan Necati Sarıkaya pazar filelerine olağanüstü bir talep olduğunu söyledi. Plastik poşetlerin yasaklanmasının ardından telefonlarının kilitlenme noktasına geldiğini söyleyen Sarıkaya, “Talepler ticaret odası, esnaf odası gibi birliklerden, AVM’lerden ve belediye ve muhtar adaylarından geliyor. Seçim yaklaştığı için belediye ve muhtar adayları pazar filelerini eşantiyon olarak dağıtmak için istiyor.” dedi.

Çok geniş esnaf kitlelerinden de talep aldıklarını söyleyen Sarıkaya, “Biz bir senedir bu işi yapıyoruz. Türkiye’deki üretimin ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Benden 2-4 TL’ye çıkıyor. Alıcıya satarken herkes kendi fiyatını belirliyor” açıklamasında bulundu.

BOZCAADA’DA 7 YILDIR KULLANILMIYOR

Bozcaada’da ise 7 yıldır naylon poşet kullanılmıyor. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Hem ilçe halkının hem ziyaretçilerin katılımıyla hem de esnafımızın bu konudaki dikkatiyle uygulama neredeyse mükemmel noktaya geldi. Biz zaten adada naylon poşet kullanımına son vermiştik. Misafirlerimiz de buna uymuş durumdalar. Gelen misafirlerimizin gemideki konuşmalarına rastlıyoruz mesela ‘Bozcaada’da naylon poşet kullanılmıyor herkes kendi tedbirini alsın’ yönünde” açıklamasında bulundu.

PLASTİK KULLANIMININ 180 BİN TON AZALMASI PLANLANIYOR

TBMM Genel Kurulunda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun teklifinin kabul edilmesiyle kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler, satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek.

KAZANIMLARI NE OLACAK?

Bu düzenlemeyle kişi başı yıllık 400 olan plastik kullanım adedinin 2019'un sonuna kadar 90'lara, 2025'te ise 40'lara düşürülmesi, böylece bu süreç sonunda kullanım miktarının yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bu önlemlerle yine aynı dönemde dolaylı olarak bu atıkların yönetimi için ihtiyaç duyulan mali kaynak miktarının en az 10 birimden 1'e indirilmesi ve plastik kullanımının 180 bin ton azaltılması planlanıyor.

Plastik poşetler, petrol ve doğal gazdan üretildiği için alınan önlemlerle dışa bağımlılık da azalacak. Bu düzenlemeyle poşet kullanımı düşeceği için arz talep dengesine bağlı olarak üretimin de azalması, böylece daha az ham madde gereksinimi nedeniyle ithalatın düşük seviyede olması, bununla da cari açığın önlenmesine katkı sağlanmasını hedefleniyor.

2025 yılına gelindiğinde ekonomik değeri 200-300 milyon liraya ulaşan 460-650 bin varil petrolün ithalinin önlenmesi, plastikleri işlemek için ihtiyaç duyulan ve yıllık bazda 1 milyon 250 bin konutun elektrik enerjisini karşılayabilecek değerde enerjinin tasarruf edilmesi, iklim değişikliğine yol açan başlıca sera gazlardan olan ve yılık 500 aracın neden olduğu yaklaşık bin ton eş değer karbondioksit salınımının da önüne geçilmesi diğer kazanımlar olarak öngörülüyor.