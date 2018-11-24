Belediyelere seçim piyangosu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yerel seçimlere kadar devlet bütçesinden belediyelere gönderilecek paylardan SGK borcu dışında hiçbir kesinti yapılmayacak. Böylece belediyeler kaldırım, park, bahçe gibi göze hoş görünen yatırımlar yapabilecek.

Yerel seçimlere 4 ay kala belediyelerin devlete olan borçları ertelendi. 2018 Kasım ve Aralık aylarıyla 2019'un Ocak, Şubat ve Mart aylarında devlet bütçesinden belediyelere gönderilecek paylardan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu dışında hiçbir kesinti yapılmayacak. Bu ay yapılmış kesintiler de iade edilecek. Erteleme kararı sayesinde belediyeler seçim öncesinde kaldırım, park, bahçe gibi göze hoş görünen alanları yenileme fırsatı bulacak.

İADE ALACAKLAR

Bütçe gelirlerinden belediyelere aktarılacak paylarda kesinti yapılmasını 5 ay erteleyen Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların su, kanalizasyon, ulaştırma gibi bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan kesintiler bu yılın kasım ve aralık aylarıyla 2019'un Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılmayacak. Kararla bu konuda tek istisna yerel yönetimlerin SGK'ya olan borçları için getirildi. Karar gereği, belediyelere aktarılacak bütçe paylarından bir tek SGK alacakları için kesinti yapılabilecek.

Gelecek yılın nisan ayından itibaren normal kesintilerih yeniden başlayacağı belirtilen kararda, 1 Kasım'dan bu yana belediye paylarından SGK dışında yapılmış olan tüm kesintiler de 10 iş günü içerisinde belediyelere iade edilecek. Hazine verilerine göre, ekim ayı itibarıyla ülke genelindeki tüm belediyelerle bağlı kuruluşlarının Hazine'ye 64 milyon lira vadesi geçmiş, 12 milyar 124 milyon lira da vadesi gelmemiş olmak üzere toplam 12 miyar 188 milyon lira borcu bulunuyor. Bu borçların vadesi gelenlerinin hiçbirisi için nisan ayına kadar kesinti yapılamayacak.

SGK'ya borç 8.8 milyar TL

Belediyeler ve bağlı kurumların bütçe paylarından SGK'ya olan borçları içinse kesinti yapılmaya devam edilecek. Sayıştay'ın SGK raporuna göre, 30 büyükşehir, 519 büyükşehir ilçe, 51 il ve 400 ilçe belediyesi ile 397 belde belediyesinden oluşan toplam bin 397 belediyeden bin 84'ünün SGK'ya toplam 8 milyar 784 milyon 477 bin lira prim borcu bulunuyor. Üstelik bu borcun tamamı günü geçmiş alacaklardan oluşuyor.

SAYIŞTAY: HACZEDİP SATIN

Bu borcun 4.8 milyar lirası, yani yarıdan daha fazla kısmı ise büyükşehirlere bağlı ilçe belediyelerinin üzerinde görünüyor.SGK yönetimi, mevzuatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyelerden olan alacaklarını tahsil edemediklerini belirtirken Sayıştay, bir an önce belediye mallarının SGK tarafından haczedilip satılmasının önünü açacak bir mevzuat değişikliğine gidilmesi gerektiğini raporuna yazdı.