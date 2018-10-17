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Berat Albayrak’tan hazine tahvili açıklaması

Bakan Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği, talebin, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu bildirdi.

android-time 09:11 17 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Berat Albayrak’tan hazine tahvili açıklaması
Bakan Albayrak, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği, talebin, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 oldu. Yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi.” ifadesine yer verildi.

EKONOMİK GÖSTERGELERE DUYULAN GÜVENİN KANITI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “İhraç tutarının 3 katından fazla gelen talep, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı. Türkiye’nin iktisadi temellerin sağlamlılığını, dış şoklara dayanıklılığını ve tedbirlerin başarısını teyit etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Son güncelleme: android-time 09:5517.10.2018
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