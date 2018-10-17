Berat Albayrak’tan hazine tahvili açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, “Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 oldu. Yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi.” ifadesine yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “İhraç tutarının 3 katından fazla gelen talep, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı. Türkiye’nin iktisadi temellerin sağlamlılığını, dış şoklara dayanıklılığını ve tedbirlerin başarısını teyit etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.
AA
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