Bilderberg toplantısına kimler katılıyor?

Dünyanın en gizemli toplantıları arasında sayılan Bilderberg toplantılarına bu sene Türkiye'den Mehmet Şimşek, Ömer Koç, Canan Dağdeviren, Murat Yetkin ve Behlül Özkan katılıyor.

‘Dünyanın en güçlü’ isimlerinin bir araya geldiği toplantı olarak bilinen Bilderberg toplantısı bu yıl 7-10 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Torino kentinde düzenleniyor. Toplantının bu yılki konu başlıkları şöyle: Avrupa’da popülizm, eşitsizlik sorunu, iş dünyasının geleceği, yapay zeka, ara seçimler öncesi ABD, serbest ticaret, ABD’nin dünya liderliği, Rusya kuantum teknolojisi, Suudi Arabistan ve İran, ‘gerçek ötesi’ dünya, güncel olaylar

CHATHAM HOUSE KURALLARI GEÇERLİ

Gündem ve katılımcıların isimlerinin dışında toplantıya dair çok az şey biliniyor. Chatham House Kuralı altında gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar burada elde ettikleri bilgileri kullanmakta serbest. Ancak bunu konuşmacıların kimliğini, bağlı bulunduğu kuruluşu veya herhangi bir kişinin adını açıklamadan yapmak zorunda.

KAYIT ALMAK YASAK

Ayrıca toplantıda hiç tutanak tutulmaz ve hiçbir rapor yazılmaz. Bundan dolayı toplantı çok daha esrarengiz bir hale geliyor.

Toplantıya Türkiye’den 5 kişi katılıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Marmara Üniversitesi’nden Profesör Behlül Özkan, MIT’de görev yapan Türk akademisyen Canan Dağdeviren ve Hürriyet Daily News Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Yetkin Türkiye’den toplantıya katılan isimler.

ABD’nin efsanevi dış işleri bakanı Henry Kissenger’dan Fiat’ın patronu John Elkann’ da toplantıya katılan isimler arasında. Toplantıya 130 kişi katılıyor.